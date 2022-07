Videogiochi, Gero Micciché fra i 100 sviluppatori italiani più influenti

Gero Micciché è stato annoverato fra i 100 sviluppatori più importanti d'Italia secondo la classifica di StartupItalia. Il magazine dell'innovazione e dell'ecosistema startup italiano ha stilato una lista dei maggiori professionisti che stanno permettendo oggi al comparto italiano dei videogiochi di farsi largo nel mondo della creatività, e il producer e giornalista agrigentino, alla luce recenti successi conseguiti nel mondo della tecnologia, figura tra i protagonisti.

Gero Micciché è membro e giurato dei BAFTA, e ricopre i ruoli di docente di Produzione e Project Management presso la Digital Bros. Game Academy e di Development Director per il colosso dei videogame Electronic Arts, presso lo studio Criterion, per il quale è attualmente al lavoro sul nuovo capitolo della nota saga Need for Speed.