Ripristinata la videosorveglianza su San Leone, è tempo di sicurezza

"E' stata ripristinata la videosorveglianza dal molo, lungo viale Falcone-Borsellino, fino a piazzale Giglia. Sicurezza e controllo verranno garantiti a tutela dei cittadini". Lo ha detto l'assessore Giovanni Vaccaro. Stamani è stato, infatti, ripristinato il servizio del nodo di connessione dell'impianto di videosorveglianza.

"E' un altro tassello che, assieme al sindaco Miccichè e gli uffici preposti, abbiamo portato a termine e che andrà ad incidere positivamente sulla sicurezza degli agrigentini soprattutto nell'imminente fase estiva - ha spiegato l'assessore - . Rimettere in piena funzione questi strumenti di videosorveglianza dimostra quanta attenzione questa amministrazione abbia per tutelare al meglio la sicurezza dei cittadini e possa essere anche un freno per qualche malintenzionato. L'operatività di questo impianto, come quelli collocati in altre zone della città, è un deterrente e alza il livello di sicurezza. Si crea, di fatto, - ha concluso Vaccaro - una piena collaborazione anche con gli organi preposti che quotidianamente tutelano l'ordine pubblico e si rende la frazione di San Leone sempre più a passo con i tempi".