Guarda il video della rissa fra giovani al porticciolo e insulta la polizia: denunciato

Guarda il video della rissa scoppiata, fra giovanissimi, al porticciolo di San Leone e sui social, dove è stato condiviso dalle testate giornalistiche online, commenta insultando e offendendo le forze dell’ordine. Parole che non sono, naturalmente, passate inosservate alla Questura. I poliziotti della sezione Volanti sono, infatti, riusciti ad identificare – nonostante il nome dell’account Facebook non fosse chiarissimo – l’autore di quei insulti. Si tratta di un trentacinquenne agrigentino che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.

Dovrà adesso rispondere dell’ipotesi di reato di vilipendio alle forze armate attraverso i social.

Non è la prima volta che qualcuno finisce nei guai – con denunce formulate da polizia e carabinieri – a causa di commenti pesanti e sgradevoli, oltre che appunto offensivi, nei confronti dei tutori dell’ordine pubblico. I social sono ormai una pubblica piazza e, anche se virtuale, sono sistematicamente frequentati da migliaia e migliaia di utenti. Esattamente come si concretizza di presenza l’oltraggio, anche online lo scherno e il disprezzo, così come offese ed ingiurie, fanno materializzare la fattispecie di reato di vilipendio. Come dire, insomma, utenti avvisati .. mezzi salvati.