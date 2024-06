Un video musicale tra i banchi di scuola: protagonisti gli studenti dell’istituto Rapisardi

Gli studenti dell’istituto comprensivo "Mario Rapisardi" di Canicattì, grazie al progetto #lipdub dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, diventano protagonisti di un video musicale che combina elementi come il piano sequenza, il playback, la danza e la recitazione. I ragazzi hanno potuto dare sfogo alla loro creatività, al loro talento e al loro senso di appartenenza alla scuola. Il progetto #lipdub ha riscosso un grande successo sia all'interno che all'esterno dell'istituto, dimostrando la capacità della scuola di utilizzare strumenti innovativi per comunicare, educare e divertire.

Ma il #lipdub è solo la punta dell'iceberg di un panorama didattico in continua evoluzione. All'istituto Rapisardi l'innovazione è di casa: già dal prossimo anno scolastico, infatti, prenderà il via la sperimentazione della didattica “Dada”, un modello didattico organizzato per "aule-ambiente di apprendimento” assegnate a uno o due docenti della stessa disciplina sul modello anglosassone. Con questo approccio gli studenti si spostano durante i cambi d'ora, fruendo di un ambiente di apprendimento dinamico e stimolante.

E non mancano i successi nei concorsi scolastici: gli studenti del Rapisardi si sono distinti in diverse gare di matematica, lingua inglese e nei concorsi musicali, raggiungendo traguardi di assoluto prestigio a livello regionale e nazionale. Tra i successi più recenti si segnalano i brillanti risultati ottenuti al concorso “Gioiamathesis” e nei Giochi matematici organizzati dall’università Bocconi di Milano, dove alcuni alunni hanno conquistato i primi posti, dimostrando eccellenti competenze logico-matematiche e una spiccata predisposizione per le discipline scientifiche.

Nell'ambito della lingua inglese gli studenti hanno brillato nelle competizioni dedicate, ottenendo riconoscimenti importanti che attestano la loro padronanza della lingua e la loro capacità di comunicare in contesti internazionali. Non mancano i numerosi risultati positivi anche nei numerosi concorsi musicali ai quali gli studenti dell’istituto hanno partecipato. Un vero e proprio trionfo per i giovani talenti dell’I.C. Rapisardi che hanno conquistato diversi premi al prestigioso Concorso Musicale di Lanciano ed al concorso di Racalmuto. Questi traguardi sono il frutto di un impegno costante da parte del dirigente scolastico, Caterina Amato, del suo staff e di tutto il corpo docente, che hanno fatto dell'Istituto Rapisardi un punto di riferimento per l'eccellenza scolastica nel territorio agrigentino.

"Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri studenti”, ha detto la dirigente Amato. "L'impegno per l'innovazione e la valorizzazione del talento sono i pilastri della nostra offerta formativa. Crediamo che la scuola debba essere un luogo di crescita personale e culturale, dove gli studenti possano esprimere liberamente la propria creatività e prepararsi al meglio per affrontare le sfide del futuro. Siamo inoltre felici che le nostre numerose attività ed il nostro modello educativo continuino ad attrarre ogni anno sempre più studenti”.