E’ già cominciata la stagione degli incendi: a fuoco terreno al Villaggio Mosè

Il rogo si è sviluppato in pochi minuti in via Degli Imperatori. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme

Incendio in via Degli Imperatori, poco distante dal Villaggio Mosè, in un appezzamento di terreno dove sono andate a fuoco sterpaglie e piante.

Si tratta del primo episodio di questa stagione, nella città dei templi, dopo una primavera che ha stentato a decollare senza far registrare, almeno fino a questo weekend, temperature poco sopra i 25 gradi.

Ma è bastato far salire la colonnina di mercurio, senza arrivare a temperature torride, per innescare il primo rogo della stagione che per fortuna non ha causato danni a persone o cose.

Sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco che, idranti alla mano, hanno domato le fiamme in poco tempo.