L'incendio di 4 auto a Racalmuto, il sindaco: "Mi rapporterò con le forze dell'ordine per capire se va chiesta maggiore sorveglianza"

"Il nostro sistema di videosorveglianza funziona, ma negli ultimi periodi abbiamo avuto dei problemi di batteria che hanno interrotto dei ponti di collegamento. Sto per fare una riunione con tutto il personale perché abbiamo la necessità di ripristinare le telecamere per dare serenità alla cittadinanza". Lo ha detto il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia, davanti al palazzo di città dove è stato tenuto un vertice per analizzare cosa è accaduto durante la notte e per fare in modo che gli impianti di videosorveglianza fermi possano essere ripristinati rapidamente. "Mi rapporterò con le forze dell'ordine per capire se è necessario che il Comune richieda un intervento di maggiore sorveglianza - ha aggiunto l'amministratore - . Maggiori controlli non possono che avallare la serenità che la cittadinanza vuole avere, ma è troppo presto per capire come muoverci. Faremo quello che ognuno deve fare per riportare la nostra cittadina in una condizione di serenità e scongiurare situazioni di pericolo".

"Racalmuto è scosso e non merita certamente questo. Mi auguro che le forze dell'ordine possano venire a capo di questa situazione e capire per quale ragione Racalmuto, nottetempo, deve vivere queste situazioni - ha proseguito il sindaco Maniglia - . Pensavamo che il paese vivesse una stagione di serenità e tranquillità, mi auguro solo che questi gesti non siano frutto di atteggiamenti che possono portare il paese a rimpiombare in un periodo buio come lo è stato nel passato".