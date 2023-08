Folle corsa di un quad fra i bagnanti a San Leone: il video denuncia di Mareamico

Pomeriggio di relax rovinato per molti dei bagnanti di San Leone che, improvvisamente, si sono visti sbucare un quad sulla spiaggia.

La scena è stata immortalata con gli smartphone, nei pressi della terza spiaggia del viale delle Dune. Dai filmati, si notano due giovani, senza casco, che a bordo del quadriciclo, fanno una gimkana fra i teli adagiati sull'arenile.

L'associazione Mareamico Agrigento, sui propri canali social ha pubblicamente denunciato l'episodio di inciviltà. Il video non censurato, quello dove si legge è il numero di targa del quad, è stato inoltrato alla Capitaneria di porto. In caso di identificazione, per il conducente potrebbe arrivare una multa salata.