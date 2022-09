Denunce e Daspo dopo la maxi rissa al porticciolo, Montana: "Usate il telefonino per avvisare le forze dell'ordine"

Il segnale è stato dato: 9 denunce e altrettanti Daspo "fuori contesto". Perché è ora di finirla con le risse "legate" alle occasioni di incontro e di movida. "La Questura è subito intervenuta ed ha identificato i coinvolti, tutti giovani di buona famiglia, - ha spiegato, durante la conferenza stampa, il dirigente della sezione Volanti: Manuel Montana - . Si tratta di cinque favaresi e quattro agrigentini. Sette sono minorenni. Abbiamo voluto dare una risposta immediata visto il clamore mediatico che aveva suscitato il video della rissa circolato sui social".

"Il Daspo, di due anni per i minorenni e 3 per i maggiorenni, prevede il divieto di partecipare, sia come giocatori che come spettatori, alle manifestazioni sportive riconosciute dal Coni - ha spiegato Daniele De Girolamo, primo dirigente a capo dell'Anticrimine - . Non potranno neanche stare nelle vicinanze di stadi o palasport dove si svolgono le competizioni sportive. L'indagine è stata immediata" - ha sottolineato il primo dirigente - .

"La polizia è sempre attenta nel monitorare queste situazioni, ma voglio lanciare un appello: avvisate subito le forze di polizia qualora si dovesse assistere a questi episodi - ha concluso il commissario capo Manuel Montana - . Quindi prima di utilizzare il telefonino per riprendere queste scene, usatelo per avvisare le forze dell'ordine". "La sera si esce per divertirsi - ha chiosato il primo dirigente De Girolamo - non per fare violenza!".