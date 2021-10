Amministrative 2021, alle 12 affluenza in calo in tutti i Comuni al voto

Quasi l'8 per cento in meno rispetto a cinque anni fa a Canicattì, circa il 4 per cento in meno a Favara

Affluenza in calo in tutti i sei Comuni della provincia di Agrigento chiamati al voto nell'Agrigentino. I numeri, aggiornati dalla Regione alle 12, registrano un calo generalizzato rispetto al precedente voto che risale - ad eccezione del caso di San Biagio Platani, sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata nel 2018 - a cinque anni fa.

Poco più di 97.000 i cittadini andati al voto entro le 12. Quasi l'8 per cento in meno (7,56) a Canicattì, 4,45 a Favara. Cali molto significativi, attorno al 6 per cento, a Montallegro e Montevago. A Porto Empedocle diminuzione vicina al 4 per cento e, infine, a San Biagio si registra un meno 2 per cento.