Vice prefetto gioca a calcio con i migranti accolti a Porto Empedocle dopo il caos e i disordini

Ha portato un pallone ed ha organizzato una partita di calcio nel piazzale dell'area pre-identificazione del porto Empedoclino. A fare il tifo, dietro le transenne che delimitavano il "campo", i circa 1.200 migranti che sono in attesa di essere trasferiti da Porto Empedocle. A farlo, utilizzando quella che è una sorta di "lingua universale": il calcio, è stato il vice prefetto Gabriele Barbaro, il dirigente dell'ufficio Immigrazione della Prefettura di Agrigento.

Barbaro, dopo il match calcistico, ha parlato con molti migranti spiegando loro che domani la maggior parte lascerà Porto Empedocle e verrà trasferita un po' in tutta Italia. Poi ha assistito alla distribuzione dei pasti, fatta da operatori e volontari della Croce Rossa italiana, che è avvenuta, dopo i disordini e il caos di ieri sera, senza alcun intoppo, né proteste.

La Prefettura di Agrigento, consapevole del fatto che non è semplice per i 1.200 nordafricani restare in un'area che non è attrezzata per l'accoglienza di così tante persone, ha cercato, e lo ha fatto proprio il dirigente dell'Immigrazione, di far rasserenare i migranti, facendoli sorridere e divertire.