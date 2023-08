Torre di Gaffe, pellegrino ferito a pietrate in testa mentre dorme in una tenda: ragazzini in fuga

Un giovane pellegrino che stava percorrendo il cammino della via Fabaria, collegato al percorso della Magna via francigena, è stato ferito a pietrate mentre riposava in una tenda allestita nel boschetto di Torre di Gaffe, fra Palma e Licata.

L'episodio, avvenuto qualche giorno fa, è stato reso noto solo adesso dal coordinatore del progetto Davide Comunale. “Apprendiamo con rammarico – dice – che dei giovani hanno preso a pietrate un viandante che in questi giorni percorreva in tenda la via Fabaria da poco inaugurata. Sappiamo dello sforzo congiunto dell’amministrazione comunale e auspichiamo che questo gesto sia stigmatizzato”.

Il viandante, secondo il suo racconto, mentre dormiva è stato colpito alla testa da un sasso. Si è svegliato sanguinante, è uscito dalla tenda ed ha notato dei ragazzi che scappavano. Poi, dopo essersi fatto medicare, ha ripreso il cammino.

"Siamo profondamente dispiaciuti – è il commento del sindaco di Licata Angelo Balsamo e dell’assessore allo Sport, turismo e spettacolo Maria Sitibondo, che nei giorni scorsi hanno ricevuto i responsabili della via Fabaria – per l’incidente occorso al pellegrino di passaggio sul nostro territorio. Sarà a breve istituto un comitato di accoglienza per tutti coloro i quali attraverseranno il cammino che passa per Licata. Nel frattempo, era già stato fornito un recapito telefonico e un indirizzo email per pianificare al meglio il transito dei viandanti. Cogliamo l’occasione per augurare una buona e pronta ripresa al nostro amico e per invitarlo nuovamente a Licata per scoprire insieme a noi le bellezze culturali e paesaggistiche di cui gode il nostro territorio".