Scavi in corso in viale Sicilia, il comitato di quartiere: "Rischi per la salute pubblica"

"Sono ormai passate due settimane dal cedimento di un pezzo del manto stradale di Viale Sicilia interdetta al traffico veicolare e che sta causando non pochi disagi tra i residenti e non solo".

A denunciarlo in una nota è il comitato di quartiere “Fontanelle Insieme”. La vicenda è quella nota dei lavori in corso lungo l'asse viario più noto del popoloso quartiere cittadino sul quale proprio nei giorni scorsi era intervenuto l'assessore Principato, parlando di “scavi conoscitivi effettuati fino ad oggi" che "hanno permesso di individuare che nel tratto interessato dallo 'scavernamento' del manto stradale vi è la presenza di una serie di connessioni di tubazioni per le acque bianche fognarie”.

"Le alte temperature e il protrarsi di tutti questi giorni, stanno generando un serio rischio per la salute pubblica - dicono dal Comitato -. Per questi motivi, si chiede agli uffici di competenza di adottare senza ulteriori ritardi tutte le misure che si renderanno necessarie alle riparazioni delle connessioni relative alle varie tubazioni e al ripristino del manto stradale".