Dopo i marciapiedi il nuovo manto stradale, riaperto il cantiere in viale Emporium

Riprendono i lavori al viale Emporium: dopo il contestato (per la tempistica) rifacimento dei marciapiedi, che a tratti ha paralizzato il traffico nel cuore dell'estate, gli operai sono entrati in azione per provvedere al rifacimento del manto stradale.

Al momento l'impatto sul traffico non crea particolari disagi perché la presenza di auto è ridotta in piena stagione autunnale e le deviazioni sono minime. Domani, comunque, giorno in cui è previsto il mercato settimanale al Villaggio Peruzzo si avrà un banco di prova più significativo.

Il rifacimento del manto stradale sarà eseguito nello stesso tratto dove sono stati rinnovati i marciapiedi ovvero dall'incrocio col Villaggio Peruzzo alla rotatoria Pantalena, alle porte di San Leone.