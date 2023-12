Viale Emporium, "terza puntata" dei lavori: chiude una corsia della strada

Terza "puntata" dei lavori in viale Emporium. Dopo la contestata scelta di rifare i marciapiedi nel cuore dell'estate e una seconda parte di lavori, iniziata nelle scorse settimane e durata solo pochi giorni, si riparte 48 ore dopo il Natale.

Questa mattina gli operai delle aziende appaltatrici sono entrate in azione per eseguire le opere di rifacimento del manto stradale. I tempi dovrebbero essere brevi ma i disagi saranno consistenti perché è stato necessario, anche in questa circostanza, chiudere la strada all'altezza della rotatoria dell'ingresso di San Leone e consentire il senso di marcia solo nella direzione opposta.

Per chi deve raggiungere il capoluogo o semplicemente il villaggio Peruzzo da San Leone bisogna fare il giro dal viale dei Pini o dal viale del Giardini oppure avventurarsi fra le scorciatoie interne che non tutti conoscono.

L'inciviltà degli automobilisti che violano il divieto e si ritrovano incolonnati davanti alle auto che provengono dal villaggio Peruzzo completa il caos.