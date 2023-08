San Leone "tagliata" in due in piena estate per il cantiere del Viale Emporium: torna il doppio senso dopo due settimane

Il primo step di lavori in viale Emporium è terminato: riaprono le due corsie di marcia, dopo mesi di disagi, nella strada che porta al Villaggio Peruzzo e a San Leone. La tempistica dei lavori, programmati nel cuore dell'estate quando nella frazione balneare ci sono migliaia di persone e auto in più che si spostano, aveva suscitato parecchie perplessità e polemiche da parte dei residenti e non solo.

A scatenare il vero e proprio caos erano stati i lavori all'altezza del bivio di ingresso del Villaggio Peruzzo, iniziati il 25 luglio, che avevano costretto alla deviazione di tutte le auto proprio all'interno del quartiere nelle ore mattutine. Analogo percorso, ma all'inverso da via Gela, per chi proveniva da San Leone e doveva andare in direzione Agrigento. Il martedì, quando al Villaggio Peruzzo si tiene il mercato settimanale e la piazza viene riempita di bancarelle, l'incolonnamento di auto provocava una fila di oltre mezz'ora.

La fase critica della prima parte dei lavori è stata ultimata, adesso si passerà al rifacimento del manto stradale e al livellamento dei tombini.