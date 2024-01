Addio a buche e avvallamenti, conclusi i lavori al viale Emporium: riaperta la strada

E' stata conclusa anche la terza fase dei lavori: il viale Emporium riapre al traffico, dopo le limitazioni dei giorni scorsi, con un marciapiede e un manto stradale rinnovati. Nel frattempo si è proceduto ad altri lavori di allaccio alla rete fognaria.

Per la prima volta dopo tanti anni la principale strada di accesso a San Leone ha un manto stradale senza buche e pericolosi avvallamenti che hanno messo a dura prova pneumatici e ammortizzatori delle auto e l'incolumità dei conducenti degli scooter.

La prima fase dei lavori, quella più complessa nella quale sono stati rifatti i marciapiedi, è stata fatta, fra le polemiche, in piena estate e ha comportato gravi disagi per residenti e automobilisti diretti nella frazione balneare. Allora il viale Emporium era stato tagliato in due con senso unico in entrata e numerose deviazioni all'interno del villaggio Peruzzo.

Dopo una piccola fase, durata pochi giorni, in cui sono stati conclusi i marciapiedi all'altezza dell'ingresso dello stesso villaggio Peruzzo, il cantiere ha riaperto l'ultima volta per un una decina di giorni durante i quali è stato asfaltato l'intero tratto con disagi minimi per la viabilità.