Stop alla pulizia delle spiagge al viale delle Dune, titolare di un B&B si improvvisa "netturbino"

Le spiagge di San Leone si presentano sporche agli occhi dei tanti turisti e residenti che ancora le frequentano per l'ultimo (secondo tanti il migliore) scorcio di stagione estiva.

Il titolare di un bed and breakfast del viale delle Dune si attrezza con scopa, paletta e sacchi neri e ripulisce la spiaggia per non consegnarla ai suoi clienti piena di rifiuti.

La polemica è stata rilanciata sui social. "Non ci sono più cestini, non fanno più le pulizie - scrive l'imprenditore sulla propria pagina facebook -, tanti turisti sono ancora al mare. Ci pensiamo noi ... non c’è problema !!!".