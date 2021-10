Vandali ancora in azione al Viale della Vittoria, distrutti tre vasi

Vandali ancora in azione al Viale della Vittoria dove, durante la notte, sono stati distrutti tre vasi ornamentali collocati sopra le ringhiere. La scoperta è stata fatta questa mattina: i portapiante in ceramica ridotti in frantumi erano collocati all'altezza della salita Coniglio.

Sull'ennesimo episodio di vandalismo sono intervenuti il sindaco Francesco Miccichè e l'assessore Francesco Picarella: "Siamo vittime di imbecilli".