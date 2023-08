Viale della Vittoria sporco e nel degrado: stanziati 25mila euro per le pulizie

La pavimentazione ormai resa scura e appiccicosa dalle bacche dei ficus è divenuto un vero "marchio di fabbrica" del viale della Vittoria, tanto da essere al centro di satira e ovviamente polemiche. Inutili, ovviamente, le saltuarie operazioni di pulizia con getti d'acqua ad alta pressione.

Per questo adesso il Comune sta mettendo "mano al portafogli" per intervenire. In particolare l'ente accederà al fondo da 25mila euro destinato alla voce "pulizia straordinaria strade urbane e marciapiedi" per destinarlo unicamente alla "pulizia straordinaria dei marciapiedi del viale della Vittoria irrimediabilmente resi scivolosi e imbrattati dalla presenza di bacche cadute dagli alberi di ficus, con mezzi e attrezzature idonee per il lavaggio della pavimentazione". Un'attività che si protrarrà, verosimilmente, fintanto che gli alberi continueranno a perdere le bacche. O almeno si spera.

Si risolverà così però solo uno dei problemi di uno dei luoghi di "passeggio" preferiti dagli agrigentini soprattutto over 50. Ieri, domenica, la situazione al Viale appariva infatti tutt'altro che decorosa: oltre la sporcizia era possibile ammirare delle vere e proprie installazioni artistiche di sacchi di rifiuti (prodotti dalle attività commerciali il sabato ed esposti regolarmente in violazione del calendario della differenziata), bancarelle abusive e questuanti che usavano per di più dei minori per le operazioni di accattonaggio.