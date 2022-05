“Viale dei Pini troppo pericoloso”, appello del consigliere Gramaglia per prevenire il rischio incidenti

Il Viale dei Pini, strada nevralgica di San Leone, versa in condizioni sempre più critiche quando l’estate è ormai alle porte. A denunciarlo è il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, che ha sollecitato gli uffici comunali competenti a predisporre in tempi brevi un progetto a tutela della pubblica e privata incolumità.

“Già in passato - ha detto Gramaglia - si era prospettata una possibile soluzione da parte degli uffici, ovvero quella della rimozione dei pini e il successivo rifacimento di tutto il viale, con la piantumazione di essenze arboree diverse. In riferimento agli ulteriori interventi di ripristino stradale. Bisogna comunque attuare tutte le attività di controllo necessarie sui lavori. Infatti abbiamo assistito ad alcuni lavori di ripristino non fatti bene. E’ assolutamente necessario garantire gli standard qualitativi che tutti i cittadini si attendono”.