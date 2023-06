Chiude la farmacia del Viale Cavaleri Magazzeni, l'appello del parroco: "Non ci isolate"

Chiude la farmacia del Viale Cavaleri Magazzeni e il parroco del quartiere, premettendo di non conoscere i termini della questione, lancia un appello per trovare una soluzione che possa scongiurare l'isolamento della frazione.

"Ci sono voluti tanti anni - scrive don Nino Gulli -, prima di avere una farmacia nel quartiere. Eppure questo è un quartiere densamente popolato nel periodo invernale e ancor di più nel periodo estivo. La presenza, finalmente, di una farmacia - aggiunge - aveva dato a tanti la possibilità di servirsi senza dover raggiungere la zona altamente trafficata di viale Leonardo Sciascia o ancor peggio altre zone della città. La farmacia, anche a motivo del luogo in cui si trova, e disponendo di un ampio parcheggio, in poco tempo è diventata punto di riferimento di un intero quartiere".

Il sacerdote prosegue: "Oggi ci sentiamo disorientati. Avere appreso che da un giorno all’altro la farmacia è stata chiusa, ci lascia un senso di preoccupazione e di abbandono". Don Gulli si rivolge a prefetti, sindaco, Asp, assessorato alla Sanità e titolari farmacie chiedendo di trovare una soluzione.

"Chi vive in questo quartiere, come tutti i cittadini - aggiunge -, ha diritto ad avere una farmacia vicino casa. Chiediamo a tutti di non essere abbandonati, chiediamo risposte e abbiamo il diritto di averle in tempi brevi".