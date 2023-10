Viale alberato, troppo lenti i mezzi con a bordo i turisti che fotografano i templi: automobilisti rischiano incidenti

Che siano auto prese a noleggio o autobus che fanno il tour intorno alla Valle dei templi, il risultato non cambia: si fermano o procedono a passo d’uomo nel bel mezzo di viale La Loggia - quello che tutti chiamano “viale alberato” - proprio quando si trovano sotto il tempio della Concordia. Tutto questo per consentire ai turisti di fotografare il maestoso e mirabile monumento. Nulla di strano, anzi, perché è sacrosanto diritto per i turisti farlo ed è tutta promozione per il nostro territorio. Ma il luogo in cui ci si ferma o si rallenta per un "clic" che rende eterno un bellissimo viaggio non è esattamente il più adatto.

Sono stati numerosi gli automobilisti che percorrono quotidianamente questo tratto di strada a lamentarsi. E' una zona molto trafficata nelle ore di punta, con la carreggiata decisamente stretta (giusto lo spazio per procedere a doppio senso), un manto stradale tutt’altro che perfetto, qualche buca di troppo e pericolose cunette che si sono formate negli anni a causa delle radici degli alberi che avanzano nel sottosuolo. Se poi ci si mettono anche i mezzi dei turisti che si bloccano a metà strada per fare le foto diventa assai difficile districarsi senza rischiare di provocare incidenti.

E così, tra lo zigzagare per evitare gli ostacoli e azzardati tentativi di sorpasso per superare i gruppi di vacanzieri che si prodigano a realizzare lo scatto più suggestivo (totalmente ignari di intralciare il traffico perché incantati dalla bellezza dei templi), il pericolo è dietro l’angolo.

Dunque la richiesta di coloro che passano da lì ogni giorno - dove lo splendore della Valle è reso quasi invisibile dall’abitudine - è piuttosto semplice: istituire, nel viale alberato appunto, il divieto di fermarsi o di procedere troppo lentamente per evitare episodi spiacevoli.