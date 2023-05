La rubrica “Viaggio fra i quartieri” si concede una sosta nelle “praterie” di Fontanelle

La rubrica “Viaggio fra i quartieri”, su segnalazione del signor Salvatore Bonello, fa tappa in piazza Amagione a Fontanelle. Il lettore evidenzia lo stato di abbandono in cui versano le arre esterne del grande complesso condominiale nel quale abitano circa duecento famiglie. È lo stesso abitante a documentare e a commentare l'assenza di lavori di manutenzione. Quella di Salvatore Bonello comunque non è la prima segnalazione: nel luglio dell'anno scorso, tramite AgrigentoNotizie, aveva chiesto l'intervento urgente dell'amministrazione comunale, istanze che però non ebbero risposte e oggi, a distanza di dieci mesi, si ripetono. L'auspicio del cittadino è quello che, così come è avvenuto già nell'estate scorsa, anche quest'anno le opere di pulizia non debbano associarsi agli incendi che annualmente si verificano in zona.

Ricordiamo che Il focus ha un unico, e solo, obiettivo: richiamare l'attenzione degli organi preposti, sensibilizzare e fare in modo che le "macchie" di inciviltà vengano cancellate, "tamponate" le criticità sulla viabilità, facendo di fatto finire nel dimenticatoio le realtà degradate

