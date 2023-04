Città invasa da erbacce e turisti: riparte da Porta di Ponte il "Viaggio fra i quartieri" di AgrigentoNotizie

Torna anche quest'anno il focus “Viaggio fra i quartieri” di AgrigentoNotzie dedicato alle segnalazioni di degrado dei lettori.

Abbiamo voluto iniziare dal cuore nevralgico della città dei Templi ovvero dalla villetta di Porta di ponte dove che per intenderci collega la prefettura con la via Atenea.

Un luogo che è frequentato da migliaia di persone e, specie in questo periodo, dai molti turisti che hanno deciso di trascorrere una breve vacanza in città. Se per molti agrigentini è ormai quasi normale convivere con il degrado, la sporcizia e l'incuria non passa certamente inosservata agli occhi attenti dei visitatori della città eletta capitale italiana della cultura per il 2025. Ed ecco dunque che la prima segnalazione del nuovo “Viaggio fra i quartieri” nasce proprio dalla segnalazione di una famiglia di turisti veneti che da uno dei bar della villetta, osservavano e commentavano lo stato in cui versano le aiuole.

Come dimostrano le immagini, il degrado interessa solo le aree che dovrebbero essere curate dal Comune, le aiuole “adottate” dai privati invece sono state recentemente curate.

Il focus "Viaggio fra i quartieri" ha un unico, e solo, obiettivo: richiamare l'attenzione degli organi preposti, sensibilizzare e fare in modo che le "macchie" di inciviltà vengano cancellate, "tamponate" le criticità sulla viabilità, facendo di fatto finire nel dimenticatoio le realtà degradate.

Chiunque avesse delle segnalazioni specifiche può contattare la redazione di AgrigentoNotizie all'indirizzo mail: redazione@agrigentonotizie.it - specificando che si tratta del focus "Viaggio fra i quartieri". I lettori potranno anche, alla stessa maniera, fornire dei video delle "loro" realtà degradate o video testimonianze. In questo caso, la redazione raccomanda che i video abbiano una buona risoluzione e della durata non inferiore ai due minuti.