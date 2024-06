“Viaggio di gusto”, in tv il viaggio di Erika Mariniello toccherà anche Santo Stefano Quisquina

“Viaggio di gusto - Si parte con Erika”, il programma televisivo in onda nel weekend su Alma tv (canale 65 del digitale terrestre), sarà dedicato anche a Santo Stefano Quisquina. Il piccolo paese montano della provincia di Agrigento è stato inserito nelle quattro nuove puntate condotte dalla giornalista di viaggi Erika Mariniello che racconta ricette, produttori e luoghi da non perdere in Italia. Il tour svela diversi luoghi della Sicilia occidentale, da Partinico a Trapani passando per le isole Egadi, fino alla zona di Marsala. Senza tralasciare poi una tappa nell’entroterra di Agrigento.

Sabato 29 giugno alle 19,30 e in replica domenica 30 giugno alle 9,30 la troupe toccherà ancora una volta l’entroterra di Agrigento raccontando il piccolo paese di Santo Stefano di Quisquina. Si partirà dalla preparazione di una ricetta della tradizione all’agriturismo Serra Moneta per raccontare poi la storia di un appassionato di artigianato artistico, Giuseppe Manto, che realizza carretti siciliani per diletto. Ed infine spazio alla storia dell’apicultore Paolo Traina. Ma non mancherà una parte dedicata all’eremo della Quisquina.

Erika Mariniello, da anni volto di Marcopolo tv (oggi Alma tv, canale televisivo che accorpa gli ex Marcopolo e Alice) torna così con nuove puntate di questo format che si propone di far scoprire ai telespettatori quello che l’Italia può offrire dal punto di vista eno-gastronomico, culturale e artistico partendo dalla realizzazione di un ricetta locale, passando al racconto della storia di produttori e raccontando esperienze da fare e luoghi da vedere sul territorio.

“Queste altre quattro puntate girate in Sicilia - commenta Erika Mariniello - mi hanno dato l’opportunità di tornare in una terra che amo visitare e raccontare. Per me promuovere l’Italia e le piccole realtà locali, prima che un lavoro importante, è una grande passione che porto avanti con grande determinazione. Visitare posti nuovi, incontrare le persone che li abitano, scoprire ricette e tradizioni per me è un grande arricchimento. Un lavoro reso possibile grazie ad una grande squadra di professionisti che lavorano dando sempre il massimo. ‘Viaggio di Gusto’, come tutti i progetti che porto avanti, è il frutto di tanto ricerca, progettazione e post-produzione che non va mai dato per scontato”.