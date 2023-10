Dalla Germania ad Agrigento in sella alla sua asina: la storia di Anton Pfeiffer

La sua presenza ieri, tra le strade di Favara, Canicattì e Castrofilippo, non era passata inosservata a molti: un uomo che camminava a piedi con un grosso zaino da viaggio in compagnia di un'asina, del resto, non poteva che suscitare interesse e curiosità. La sua storia è stata raccontata oggi dal quotidiano La Sicilia.

L'uomo è Anton Pfeiffer, 78 anni, è un pensionato tedesco che ha coltivato il sogno di percorrere a piedi da Monaco di Baviera alla Sicilia. Una "missione" che ha compiuto in questi due anni a tappe in compagnia di due asinelle, Bella e Donna.

Il viaggio si concluderà alla Valle dei Templi: le asinelle rimarranno in città mentre Anton tornerà in Germania temporaneamente, prima di venire a riprendere gli equini per portarli con sè a Monaco.