Si "sbriciola" un altro cavalcavia: vigili del fuoco al lavoro per ore

Sono dovuti intervenire, ieri sera, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per mettere in sicurezza il cavalcavia situato lungo la statale Agrigento-Palermo. Dalla parte sottostante, in zona Fontanelle, nei pressi di un supermercato, si sono registrati infatti cedimenti di pezzi di cornicione e intonaco. L'area sottostante al ponte è stata chiusa in via precauzionale e i pompieri, con tanto di autoscala, hanno potuto mettersi al lavoro per rimuovere ogni pericolo per gli automobilisti di passaggio. I pompieri sono rimasti al lavoro per poco meno di due ore.

Sono stati tanti, purtroppo, i cavalcavia che - in tutta la provincia - si sbriciolano all'improvviso e che incutono il terrore fra gli automobilisti. Gli operai dell'Anas, dal canto loro, sono sistematicamente alle prese con gli interventi di messa in sicurezza.