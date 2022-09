Lavori sul viadotto Akragas II, cambia ancora la viabilità: ecco come lungo le strade comunali

Cambia ancora - e nei tratti stradali di competenza comunale - la viabilità nei pressi del viadotto Akragas dove sono in corso i lavori di consolidamento, ammodernamento e potenziamento. Interventi di cui si sta occupando la ditta Steelconcrete di Verona.

Da palazzo dei Giganti hanno imposto - dal momento dell'apposizione della segnaletica - il divieto di transito dalla bretella che immette sul viadotto Akragas II per coloro che provengono dalla via Volpe e sono diretti in via Petrarca-zona stadio, con obbligo di proseguire per via Dante per raggiungere la via Petrarca. E' consentita la possibilità di transito dalla bretella e prosecuzione sul viadotto Akragas I per coloro che invece provengono dalla via Volpe e dalla via Dante e sono diretti verso Villaseta-Porto Empedocle.

Per quanto riguarda la via Petrarca, per quanti provengono dalle vie Scavo e Petrarca e sono diretti verso via Dante o Villaseta-Porto Empedocle - prosegue l'ordinanza del Municipio - per immettersi sul viadotto Akragas II, c'è l'obbligo di proseguire fino alla rotatoria Manzoni-Petrarca per poi ritornare indietro e immettersi, svoltando a destra, nella carreggiata lato monte del viadotto Akragas II dove è stato istituito il doppio senso di circolazione.

Istituito il divieto di sosta, con rimozione, lato stadio Esseneto nel tratto compreso tra l'intersezione con via Scavo e l'intersezione con via Manzoni. Divieto di sosta, con rimozione, anche nel tratto compreso tra il punto luce 017 (altezza chiesa Madonna della Provvidenza) e l'intersezione con il viadotto Akragas II.