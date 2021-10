Lavori in corso in via Umberto II, ecco come cambierà il traffico

Lavori in corso in via Federico II di Svevia: ecco come cambierà il traffico. Il comandante della Polizia municipale Giovanna Incorvaia ha infatti istituito il divieto di transito per lavori della ditta Iets Srl in via Umberto II, nel tratto compreso tra il ponte Federico II di Svevia e la via Giarretta, per il prossimo 23 ottobre nella fascia oraria tra le 9 e le 18.

Il flusso veicolare proveniente dal ponte Federico II di Svevia e diretto verso il centro città dovrà giare corso Umberto, che nel tratto fino a via Carlo Alberto Dalla Chiesa sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia.

La ditta avrà l'obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari per garantire la messa in sicurezza e la tutela della pubblica incolumità per garantire il libero accesso ai residenti e il normale e sicuro flusso veicolare nella zona interessata dai lavori.