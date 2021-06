Via Atenea, arriva la "nuova" Ztl: ecco tutti gli orari e i divieti imposti dal Comune

Cambia ancora la viabilità in via Atenea, per rispondere alle necessità estive dei locali e dei cittadini. A meno di cambi in corsa, come tanti ve ne sono ogni volta che viene ritoccato "l'orologio" del "salotto cittadino".

La Giunta ha infatti deliberato delle modifiche con due fasce temporali. La prima varrà dal 12 giugno al 30 giugno: dal lunedì al giovedì effetto festivi e prefestivi la Ztl sarà in vigore dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Il venerdì, il sabato e nei prefestivi, invece, la strada sarà chiusa dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 24. Nei festivi, invece, la Ztl sarà in vigore dalle 17.30 alle 24.

Da giovedì 1 luglio e fino a domenica 12 settembre, invece, la Ztl sarà vigente dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30 nei giorni feriali dal lunedì al giovedì. Il venerdì, il sabato e nei prefestivi la zona a traffico limitato sarà invece in vigore dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 2. Nei festivi, invece, la Ztl sarà solo nel pomeriggio dalle 17.30 alle 2.