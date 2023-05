Ferrovie, si lavora ad una nuova fermata a San Michele: i dettagli

Ferrovie, in arrivo una nuova fermata nel quartiere di San Michele, lungo la linea ferrata della Agrigento - Palermo. Ferrovie italiane ha infatti pubblicato gli atti necessari per provvedere all'esproprio dei terreni necessari a realizzare i lavori.

Ad aver avanzato una richiesta in tal senso era stato lo scorso anno il sindaco di Agrigento: il progetto rientra nell’ambito del processo di riprogrammazione delle risorse Po Fesr della regione siciliana e dovrebbe prevedere la creazione anche di una fermata a Fontanelle.

Questo con lo scopo di incentivare l'uso del treno come metropolitana di superficie per gli spostamenti di breve e medio raggio che permetterebbe di collegare il centro (Agrigento Centrale) alla zona dell'Ospedale "San Giovanni di Dio", anche se non è chiaro se questo intervento sulle infrastrutture sarà in qualche modo associato a una revisione delle corse oggi disponibili.