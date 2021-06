Manutenzione delle strade provinciali, via a lavori su diverse arterie

L'accordo quadro permetterà di intervenire in diverse zone del territorio eliminando situazioni di potenziale pericolo per gli automobilisti

Manutenzione della rete viaria provinciale: via a nuovi interventi in tutta la provincia. A redigere i progetti, che oggi sono arrivati ad aggiudicazione, e curare le procedure burocratiche è il Libero consorzio comunale.

Una prima gara, dal valore di oltre 825mila euro, è stata aggiudicata all'impresa Di Piazza Srl, con sede a Cammarata.

"L'accordo quadro - dice una nota - consentirà l'esecuzione di varie tipologie di interventi sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. I lavori inizieranno dopo le verifiche tecniche da parte del settore infrastrutture stradali e la stipula del contratto d'appalto".

“Si tratta di interventi programmati da tempo - aggiunge il commissario straordinario Vincenzo Raffo - per i quali il Libero consorzio ha incrementato ulteriormente i fondi in bilancio in modo da garantire una maggiore sicurezza per i cittadini che quotidianamente percorrono la rete di nostra competenza”.

Le attività prevederanno la risagomatura del piano viabile, la costruzione di nuove cunette, la realizzazione di gabbioni metallici con pietrame per il contenimento di terreni e detriti, la rimozione di detriti e fanghiglia dalla sede stradale a seguito di eventi atmosferici straordinari, la pulitura di banchine e cunette, e la manutenzione di segnaletica stradale e delle barriere di protezione.

Saranno invece avviati nelle prossime settimane i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale ex regionale 24 Agrigento-Cattolica Eraclea ed Esa di contrada Fauma. I lavori, con una base d'asta di circa 365mila euro saranno realizzati dal "Gruppo Venere" di Vallelunga Pratameno.

Saranno previsti il contenimento di scarpate, drenaggi per il convogliamento acque sotterranee e piovane, la collocazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale e di nuove barriere di protezione, realizzazione di opere in muratura, ripristino o risagomatura della sede stradale.