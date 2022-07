In arrivo una nuova pista ciclabile: lavori per oltre 3 milioni e mezzo di euro

Dopo gli scarsissimi risultati positivi derivanti dal primo percorso ciclabile realizzato alcuni anni fa al viale Dune di San Leone, il Comune di Agrigento firma il progetto definitivo e cantierabile per realizzare una nuova pista che interessi il lungomare, l'area del Parco archeologico e il centro città, per un valore di oltre 3 milioni e mezzo di euro.

Nel dettaglio si parla di un collegamento "del centro storico con i tessuti urbani consolidati dentro cui si insediano i servizi e le attrezzature culturali e sociali, della parte collinare con la valle archeologica ed i templi, del sistema costiero con i villaggi di Maddalusa e il quartiere San Leone, e del parco Icori, del quartiere stadio Esseneto e viale della Vittoria".

Quindici le piste individuate, che saranno in parte ricavate sul margine delle strade già esistenti e in altri casi dai percorsi naturalistici che attraversano l'area della Valle.

"Con la realizzazione della nuova ciclabile – spiega ancora l’assessore Principato – lunga 18 km e con una larghezza complessiva minima di 2,5 metri (minimo 1,25 metri per ognuno dei due sensi di marcia), nasce il nuovo percorso ciclabile la mobilità dolce ad Agrigento. Grazie alla rigenerazione del nuovo percorso ciclabile, visitare la nostra città sarà più facile e sicuro per tutti, agrigentini e turisti, comprese le persone diversamente abili. Grazie a questa nuova pista ciclabile, in sede propria e con una meravigliosa vista sul mare e sul paesaggio collinare, Agrigento potrà essere percorsa in sicurezza dai ciclisti urbani, diventando inoltre una nuova attrazione per i sempre più numerosi turisti che arrivano ad Agrigento per scoprire le bellezze della nostra città. Con questo progetto, andiamo dunque a valorizzare il nostro territorio sotto vari aspetti: ambientale, paesaggistico, turistico ed economico".

"Con questa pista 'a norma' giunge a compimento l’idea di una vera pista ciclabile della città di Agrigento commenta il sindaco Francesco Miccichè. Siamo contenti che le osservazioni avanzate dai nostri consiglieri e dagli enti interpellati per il rilascio delle opportune autorizzazioni, siano già state recepite dal progettista che è già al lavoro per la successiva fase progettuale esecutiva dell’opera. Ci auguriamo come detto di procedere presto all'approvazione unanime del progetto esecutivo e di attivare entro l'anno l'affidamento dei lavori».