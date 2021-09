Lavori sulla Favara-Caldare, in tanti usano una strada chiusa al traffico: si rischiano sanzioni

Lavori in corso sulla strada provinciale 3, tra Favara e il bivio di Caldare: attenzione alle strade secondarie che percorrerete.

Si perché oggi il Libero consorzio ha annunciato il rischio di sanzioni salate per chi non utilizzasse - magari in volontariamente - i percorsi alternativi individuati, quelli lungo le Provinciali 13 e 85.

Secondo le indicazioni dell'ente, i veicoli provenienti da Aragona Caldare e diretti a Favara devono immettersi sulla statale 640 in direzione Caltanissetta e successivamente utilizzare il bivio con indicazione Favara sulle Sp 13/B e 85. Anche per chi proviene da Favara il percorso è lo stesso, anche se ovviamente in senso inverso.

In tanti, però, usano un vecchio relitto stradale, che è oggi soggeto ad una ordinanza di chiusura perché invaso da rifiuti abbandonati ma, anche, pericoloso da percorrere a causa delle cattive condizioni dell'asfalto.

"Per questo motivo - dice una nota - si invitano tutti i cittadini a non utilizzare, pena sanzioni, il relitto stradale, utilizzando i percorsi alternativi già descritti sino al termine dei lavori".