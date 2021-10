Demolizione viadotto Salso e statale 640 chiusa, ecco come cambia la viabilità

E' stata effettuata la seconda fase della demolizione della carreggiata nord del vecchio viadotto “Salso”, lungo la statale 640 “Strada degli Scrittori”. Nelle passate settimane sono state già demolite le prime 36 campate della struttura.

Fino alle ore 24 di sabato prossimo 23 ottobre, i veicoli provenienti da Agrigento e Caltanissetta e diretti a Catania potranno immettersi in autostrada allo svincolo di Enna dopo avere percorso le statali 640dir, 626, 122 e 117bis. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Catania e diretti ad Agrigento o Caltanissetta.

I veicoli provenienti da Agrigento e Caltanissetta e diretti a Palermo invece, potranno immettersi in autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi dopo avere percorso le statali 640dir, 626, 640 in direzione sud, 122bis e 121. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Palermo e diretti ad Agrigento o Caltanissetta.

Nel prossimo mese di novembre, secondo quanto comunicato nei giorni scorsi da Anas, sarà attuata l’ultima fase che prevede la demolizione delle pile del vecchio viadotto.

Statale 640 e demolizione del vecchio viadotto "Salso", cambia di nuovo la viabilità: ecco quando e come