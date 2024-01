Asfalto troppo rovinato e scivoloso: scatta il limite di velocità a 30 chilometri orari

Asfalto profondamente danneggiato dalla mancanza di interventi di manutenzione, scatta il limite di velocità a soli 30 chilometri orari in alcuni tratti delle vie cittadine.

A deciderlo, con una ordinanza dirigenziale, è stato il Comune di Agrigento acquisita una relazione della polizia locale che evidenzia la necessità del provvedimento "a causa del manto stradale vetusto e usurato dal tempo che rende l’asfalto viscido e scivoloso".

I limiti saranno imposti in via San Vito dal civico 63 al civico 75 e nella via de Gasperi dal civico 28 al civico 02, "nelle more che si possa porre rimedio alle criticità".