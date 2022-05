Viabilità in centro, in vista giorni di passione: si lavora ad un collettore fognario

Brutte notizie per la già complessa viabilità nel centro città ad Agrigento. Per consentire dei lavori, infatti, il Comune ha disposto lo "stop" alla sosta in piazza Vittorio Emanuele nella giornata del 12 maggio.

Sarà vietato parcheggiare, in particolare, nel lato della Prefettura a partire dalle 6 del mattino per consentire un intervento di manutenzione urgente al collettore fognario. Il divieto vigerà fino a cessato bisogno e quindi fino ad ultimazione degli interventi.