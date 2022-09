Viabilità, via alla bitumatura "fotocatalitica" di viale dei Giardini: dal Ministero 170mila euro

Sarebbero potuti servire per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e dell'illuminazione pubblica, l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, o anche lavori per adeguare e mettere in sicurezza scuole, edifici pubblici o per abbattere barriere architettoniche.

Invece, i 170mila euro provenienti dal Ministero dell'Interno ricevuti dal Comune di Agrigento a gennaio 2020 sono stati utilizzati per un progetto di bitumatura di una via molto trafficata soprattutto in estate: il viale dei Giardini.

Come? Grazie all'impegno di un particolare bitume, detto "fotocatalitico", che ha la capacità di ridurre in parte lo smog. Una strada, questa, seguita anche per il rifacimento dell'asfalto del lungomare Falcone e Borsellino.

Le somme permetteranno comunque una manutenzione di tutta l'arteria, eliminando pericoli per la viabilità e migliorando il passaggio delle auto, dato che si interverrà anche sui pozzetti, che saranno riallineati con la pavimentazione stradale.