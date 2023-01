Parcheggio pluripiano, forse ci siamo: via alla riapertura definitiva (ma senza ascensori)

Dopo oltre cinque mesi di attesa e innumerevoli "false partenze", torna fruibile il parcheggio pluripiano di via Empedocle.

Il sindaco Franco Micciché ha infatti firmato l'ordinanza con la quale dispone la riapertura a tempo pieno dell'infrastruttura, con però alcune limitazioni.

Se l'impianto verrà gestito da remoto dal personale comunale (che ha avuto nei giorni scorsi uno specifico aumento di ore di servizio), rimarrà chiuso il piano zero, ad oggi utilizzato unicamente dalle auto del Comune. L'area è stata infatti interessata dall'incendio che portò alla chiusura del parcheggio l'otto settembre e non è al momento possibile utilizzarla.

Più interessante per i cittadini è invece il fatto che non saranno utilizzabili gli ascensori: saranno disattivati al momento nelle more che gli impianti siano revisionati.