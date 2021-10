Crollo calcinacci nel centro storico, i pompieri chiudono la via Vullo

Crollo di calcinacci in via Vullo, nel centro storico di Agrigento. I vigili del fuoco, su segnalazione dei residenti, sono interventi nel vicolo, che si trova in una scalinata in fondo alla via Atenea, e hanno messo in sicurezza l'edificio.

Le porzioni ammalorate sono state fatte cadere con una piccozza e la zona è stata, per il momento, interdetta al transito pedonale.