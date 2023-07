Vasto incendio di sterpi in via Unità d'Italia: traffico in tilt

Un vasto rogo di sterpi in via Unità d'Italia, nel quartiere San Giusippuzzu, ha provocato a lungo disagi per la circolazione stradale. Sul posto, per spegnere l'incendio e regolare la viabilità, sono intervenuti i pompieri e la polizia stradale.

Le fiamme alla vegetazione, parecchio alte per un periodo e alimentate dal vento, hanno minacciato uno dei supermercati presenti nella strada in cui la coltre di fumo si è avvicinata con prepotenza.