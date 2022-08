Abitanti di via Sirio abbandonati a loro stessi: "Consegnata una petizione due anni fa, ma nessuno risponde"

Hanno raccolto decine di firme e le hanno consegnate al Comune, indirizzandole però anche ad altri organismi dello Stato come Procura e Prefettura, sperando che il loro "grido" di allarme non cadesse nel vuoto.

Dopo due anni e innumerevoli interlocuzioni istituzionali, però, è sostanzialmente quanto accaduto. A protestare, ancora oggi, manifestando anche preoccupazioni serie per la propria salute, sono i residenti della via Sirio, al Villaggio Mosè, ormai da tempo tenuti in "ostaggio" dall'abbandono dei rifiuti e dai periodici incendi che diffondono ovunque diossina.

Lo scenario, gravissimo, avvenuto a Fondacazzo - per intenderci - è qui spesso la "normalità". Nell'esposto, firmato da decine di residenti, si denuncia infatti la presenza di "discariche abusive per ogni tipo di rifiuto, la cui formazione è incentivata dall'assoluta e inspiegabile assenza, o almeno da una presenza assolutamente insufficiente, del monitoraggio ambientale da parte della polizia municipale" e che tali discariche, "regolarmente sfociano in roghi tossitici, specialmente in estate, senza l'intervento di organi competenti".

Una situazione aggravata dall'installazione, tutto sommato recente, di un'isola ecologica che a sua volta diventa però ricettacolo di rifiuti di ogni tipo, in assenza anche in questo caso di controlli puntuali.

"Meritiamo di vivere in un luogo civile e non in un ghetto per cittadini di serie B", scrivevano nell'esposto che, ci garantiscono, è stato sottoposto anche all'amministrazione comunale in carica, che avrebbe fornito rassicurazioni poi non tradotte però in atti concreti.

I residenti, tra l'altro, denunciavano difficoltà di convivenza con il mercato ortofrutticolo (anche questa una questione molto dibattuta) per l'assenza di controlli sulla viabilità e, anche, proprio sull'abbandono di rifiuti da parte di possibili avventori, dato che la spazzatura è composta in larga parte da imballi, cassette e materiale similare.

Tutto rimasto, va ribadito, "lettera morta".