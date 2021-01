Via Santuario, ecco il progetto di recupero: in arrivo soldi dalla Regione

La Regione annuncia un progetto, più che mai importante, che riguarda la via Santuario di Alessandria della Rocca. L'arteria è impraticabile e pericolosa. Tutto questo, come annunciato da Musumeci, ha reso necessario un intervento di consolidamento del versante.

"La struttura - fanno sapere dalla Regione - contro il dissesto idrogeologico guidata dal governatore Nello Musumeci, impegnata anche nella messa in sicurezza dei centri abitati, ne ha programmato uno, finanziando e aggiudicando la progettazione esecutiva".

La via Santuario si trova a monte del quartiere Portella, in prossimità del bivio per San Biagio Platani e a pochi metri da via Nazionale. "La zona - fanno sapere dalla Regione - ha una importanza strategica per i collegamenti e per la presenza di numerosi edifici ed esercizi commerciali. Una serie di lesioni e di smottamenti ha provocato la caduta dei muri di contenimento e messo fuori uso il manto stradale di via Santuario, costringendo gli automobilisti a pericolosi zig zag per evitare le buche. A poco sono serviti sinora i lavori di manutenzione ordinaria in un sito estremamente vulnerabile a causa delle infiltrazioni di acqua piovana che, fra le altre cose, hanno prodotto danni importanti alle case che si trovano ai lati di via Santuario, allagandone i piani interrati. Tra le opere previste, la realizzazione lungo l'intero tracciato di una paratia di pali in cemento armato collegati in testa da un cordolo e di un canale di gronda per il convogliamento delle acque".