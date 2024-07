Via al recupero del muro di via San Vito: approvato il progetto

È stato approvato in linea amministrativa il progetto per il ripristino del muro in via San Vito nella fascia al sotto del circolo del tennis. A realizzare la proposta progettuale è stato un professionista esterno incaricato dall'amministrazione.

La via San Vito venne chiusa il 9 giugno 2021 per le gravi condizioni in cui versa la parete in calcarenite e venne poi parzialmente riaperta dopo i primi interventi per l'eliminazione dei pericoli più immediati.

"Al primo intervento di messa in sicurezza - afferma l’assessore Gerlando Principato - ha avuto seguito

un secondo intervento di revisione del sistema di smaltimento delle acque bianche, al di sopra del muro

dissestato, nelle aree dei campetti, di proprietà comunale, utilizzati dal Circolo del Tennis, oggi oggetto

di finanziamento, per evitare i fenomeni di infiltrazione e di uscita incontrollata di acqua dal muro causa

questa, negli anni, di un indebolimento dello stesso. A questi due si è aggiunto un terzo intervento per

la messa in sicurezza del muro dell’ex carcere che, anche se a distante dal “muro S. Vito”, ha sempre la

sua rilevanza in termini di regimentazione delle acque di superficie e di stabilizzazione dell’intero

ammasso calcarenitico".

I lavori saranno finanziati con fondi del Comune (150mila euro).