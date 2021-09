Riapertura di via San Vito, scoppiano nuove polemiche: Codacons chiede gli atti

Riapertura della via San Vito: Codacons chiede gli atti al Comune per comprendere i passaggi che hanno consentito l'eliminazione delle transenne dopo ben 3 mesi.

In particolare il vicepresidente del Codacons provinciale Giuseppe Di Rosa punta il dito sul fatto che la strada è stata riaperta solo con un puntellamento nelle more degli interventi di consolidamento.

"Non ci convince qualche passaggio dell’accaduto, ed allora oggi, nell’interesse della comunità agrigentina, abbiamo presentato accesso agli atti, perché chiudere una strada per 3 mesi salvo riaprirla con un intervento del quale si sconoscono le parti tecniche ma che è avvenuto in meno di 48 ore lavorative? Ed allora, perché non farlo prima?".