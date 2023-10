Rivoluzione nelle vie Pompei e Lioni, il transito veicolare sarà a doppio senso

Istituito oggi, martedì 10 ottobre, il doppio senso di circolazione nelle vie Pompei e Lioni. È quanto ha comunicato l’assessore alla viabilità Valeria Gulotta.

“Le due arterie cittadine – ha detto – potranno essere transitate a doppio senso ad esclusione dei mezzi pesanti che non potranno scendere da via Pompei. È stato un procedimento lungo e complicato, ma alla fine, con tenacia, siamo arrivati a risolvere un problema serio con un intervento che alleggerirà, rendendola più fluida, la viabilità in un’area strategica del territorio cittadino dove è stata insediata la fermata dei bus urbani ed extraurbani. Ringrazio il vicesindaco e assessore ai trasporti Gianluca Fisco, il vice comandante della polizia municipale Salvino Navarra, gli operai del Comune, la ditta Arena e i proprietari del terreno ceduto, per il supporto costante”.