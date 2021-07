Via Pirandello, sigaretta spenta male provoca incendio in un locale

Una sigaretta spenta male ha rischiato di far divampare un incendio all’interno del locale Terracotta, in via Pirandello. Il rogo è scaturito dall’interno di una fioriera dove era stata gettata la sigaretta. Il calore sprigionato dal principio di incendio ha fatto esplodere il vetro di una finestra.

L'intervento dei pompieri ha evitato altri danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.