Via Pirandello dimenticata? Niente spazzini da dieci giorni: rifiuti in centro città

Cartacce, cicche di sigarette e bottiglie dimenticate: cosa sta accadendo in via Pirandello? Da qualche giorno nessun operatore ecologico è riuscito a ripulire una una delle vie più rinomate del centro cittadino. Alcuni commercianti della zona hanno anche segnalato il disagio al portale del Comune dedicato alle segnalazioni.

Seppur i mastelli vengono svuotati con regolarità, occorre l’intervento degli operatori comunali per riuscire a ripulire la zona. Ristoratori e negozianti, in questi giorni, hanno fatto quello che hanno potuto. Lungo la via Pirandello mancherebbero anche degli appositi cestini.

Pattumiere utili a chi consuma il cibo d’asporto. La via del food, così è stata soprannominata da qualcuno, ha bisogno di un immediato intervento da parte degli operatori ecologici della città. La zona, più che mai trafficata, vive giorni non facili.