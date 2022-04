Via Persefone impraticabile a causa delle buche, i residenti: "Il Comune ci ignora"

Impraticabile da mesi a causa delle numerose profonde buche della strada che impediscono il passaggio delle auto, costrette a fermarsi prima di passare con le ruote in crateri di 30 centimetri.

Rischi di caduta per pedoni e mezzi a due ruote. Accade in via Persefone, strada centrale di San Leone, di fronte alla chiesa, frequentata da decine di famiglie tutto l'anno e "assaltata" come il resto della frazione balneare nella stagione estiva.

La pavimentazione in sampietrini è a pezzi e i frammenti dei mattoni sono sparsi per la strada. I residenti lamentano la totale assenza di riscontro da parte del Comune nonostante le numerose segnalazioni. "Abbiamo scritto e telefonato al Comune, parlato con dirigenti degli uffici, comando della polizia municipale e consiglieri comunali in maniera formale e informale. Qualcuno ha inviato delle pec di diffida ma non c'è stato alcun riscontro. Comprendiamo - aggiungono i residenti - che il rifacimento di una strada è operazione complessa ma mettere in sicurezza la strada in maniera provvisoria con un pò di bitume per consentire il passaggio delle auto senza danneggiarle non è un'impresa. Non ci si può sempre trincerare dietro il pretesto che non ci sono soldi".