I ladri sono entrati in azione fra le 18,30 e le 20,30. La donna, dopo essere rientrata in casa, ha scoperto il furto e ha chiamato il numero unico di emergenza 112 che ha inviato sul posto i carabinieri. Il bottino ammonta a svariate migliaia di euro.

Furto ai danni di una pensionata di via Papa Luciani. I ladri, approfittando dell'assenza della donna e dei suoi familiari, hanno forzato un infisso e sono entrati nell'abitazione riuscendo a rubare l'oro di famiglia. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Sicilia.

Esce per sbrigare alcune faccende e le rubano l'oro di famiglia: svaligiata casa in via Papa Luciani